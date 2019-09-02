Бейл наздогнав Роналдо у списку найкращих бомбардирів-легіонерів Реала

Валлійський вінгер приносить немало користі мадридцям попри всю критику, яка лунає на його адресу.

Після дубля у ворота Вільяреала Гарет Бейл порівнявся з бразильцем Роналдо у списку найкращих бомбардирів-легіонерів Реала, інформує журналіст Педро Мартін.

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Валлієць відзначився своїм 103-м і 104-м голами у "вершковій" футболці. Наступна ціль – аргентинець Гонсало Ігуаїн, у якого 121 м'яч за мадридський гранд. Лідером залишається Кріштіану Роналду зі своїми захмарними 450 голами за Реал.

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Варто зазначити, що Бейл не зможе покращити свій показник у наступному турі Прімери. 30-річний нападник отримав червону картку в кінцівці зустрічі проти Вільяреала і пропустить матч з Леванте.