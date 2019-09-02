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Бейл наздогнав Роналдо у списку найкращих бомбардирів-легіонерів Реала

09:54 1031 Читать на русском
Бейл наздогнав Роналдо у списку найкращих бомбардирів-легіонерів Реала
Гарет Бейл / Reuters

Валлійський вінгер приносить немало користі мадридцям попри всю критику, яка лунає на його адресу.

12’ Жерар Морено
75’ Мойзес Гомес
 
Гарет Бейл 45+1’
Гарет Бейл 86’
Гарет Бейл 90+3’
12’ Жерар Морено
45+1’ Гарет Бейл
75’ Мойзес Гомес
86’ Гарет Бейл
90+3’ Гарет Бейл

Після дубля у ворота Вільяреала Гарет Бейл порівнявся з бразильцем Роналдо у списку найкращих бомбардирів-легіонерів Реала, інформує журналіст Педро Мартін.

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Валлієць відзначився своїм 103-м і 104-м голами у "вершковій" футболці. Наступна ціль – аргентинець Гонсало Ігуаїн, у якого 121 м'яч за мадридський гранд. Лідером залишається Кріштіану Роналду зі своїми захмарними 450 голами за Реал.

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Варто зазначити, що Бейл не зможе покращити свій показник у наступному турі Прімери. 30-річний нападник отримав червону картку в кінцівці зустрічі проти Вільяреала і пропустить матч з Леванте.

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Теги
Вільяреал - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Роналдо
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