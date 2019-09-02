Вильярреал расписал эффектную ничью с Реалом – Гарет Бэйл оформил дубль

Матч 3-го тура испанской Ла Лиги между Вильярреалом и Реалом победителя не выявил (2:2).

Реал активнее начал поединок, захватив контроль над территорией и став организовывать интересные позиционные атаки. Мадридцы могли открыть счёт уже на 6-й минуте после того, как Бэйл исполнил классную подачу с левого фланга точно на Бензема – его в последний момент опередил Альбиоль, выбив мяч за пределы поля. Навес с углового завершился замыканием Рамоса выше ворот.

Вильярреал ответил на 10-й врывом Морено на правый край штрафной и ударом по воротам, однако этот выстрел был неточным. Защитники гостей не сделали выводов из этого эпизода, поэтому уже на 12-й случился гол Вильярреала: Рамос упустил мяч в центре и привёз контратаку 3-в-1, в завершении которой Морено отдал пас между ног Варану на левый край. Чуквуэзе мощно пробил, Куртуа парировал перед собой, а Морено сыграл на добивании – 0:1!

После этого игра несколько притормозила, однако постепенно Реал начал просыпаться. Так, на 21-й минуте Бэйл пробил со штрафного над перекладиной, через четыре минуты с линии полукруга мимо левой штанги выстрелил Йович, а ещё через пять Кроос нанёс удар с 20-ти – и снова неточно. На 32-й минуте Вильяреалу вообще повезло: голкипер Фернандес пролетел мимо подачи с фланга, а Каземиро, перевисев Гаспара, замкнул её ударом головой в пустые ворота – и не попал! Через несколько секунд ещё один навес замкнул Рамос, но мяч упорно продолжал летать рядом с каркасом.

Эндшпиль первого тайма оказался ярким. Реал перешёл от кроссов к комбинационным атакам, вылилось в очень опасный момент на 35-й минуте: "бланкос" в несколько касаний прорвались в штрафную, где произошла небольшая суматоха – в её завершении Васкес выстрелил с правого края, попав в сетку с внешней стороны. Экамби ответил дальним ударом выше ворот на 44-й минуте, а в ответной атаке Бензема метров с 20-ти пробил в ближнюю штангу. В конце концов, в компенсированное время Реал отыгрался: Йович с линии штрафной пяткой отдал передачу на правый край, Карвахаль сразу же прострелил, а Бэйл замкнул с нескольких метров – 1:1!

Второй тайм начался в невысоком темпе, но постепенно Реал взял контроль над мячем, повысил обороты и откровенно прижал хозяев. Первый звоночек раздался ещё на 55-й минуте, когда с дистанции выше ворот выстрелил Каземиро, после чего также произошло несколько неприятных кроссов. На 58-й же Вильярреал спас голкипер Фернандес: сначала Кроос принял передачу от Бензема с правого фланга и мощно пробил низом в левый угол, а после сейва Андреса подхватил мяч и нанёс удар с левого края штрафной – и снова Фернандес спас Вильярреал!

На 60-й "сливочные" таки прошили отважного вратаря – это Бензема дотянулся до скидки на 11 метров и пробил в касание в правый нижний угол. Впрочем, арбитры не засчитали этот гол через минимальный офсайд, который удалось разглядеть на видеоповторе.

После этого темп встречи упал, чему в немалой степени способствовали замены; на 60-х минутах ни одного опасного момента футболисты обеих команд создать не смогли.

На 70-х неожиданно взорвался Вильярреал. Хозяева провели несколько проходов по флангам, а на 75-й забили второй гол. Всё началось со своевременного паса Морено на правый фланг, откуда пошёл прострел под удар – Куртуа отбил его вправо. Впрочем, мяч отскочил на левый край штрафной к Онтиверосу, который тут же выкатил классную передачу на линию вратарской под замыкание Гомеса. Мойзес с нескольких метров не промахнулся – 2:1. На 78-й Онтиверос мог к ассисту ещё и гол добавить, однако его удар со штрафного пролетел над перекладиной.

Реал пошёл вперёд, открыв свои тылы для контратак соперника. Впрочем, "жёлтой субмарине" не удавалось использовать пространство на чужой половине поля, в то время как мадридцы довольно конкретно насели на ворота хозяев. На 85-й минуте "сливочные" могли сравнять счёт после удара Модрича из пределов штрафной, который Фернандес парировал перед собой; Бензема тут же сыграл на добивании, но арбитры заметили у него офсайд. Впрочем, уже через минуту Модрич таки стал героем, отобрав мяч в центре и разогнав контрвыпад Реала. В его завершении Лука отдал пас вправо на Бэйла, а тот качнул Кинтиллу и пробил под ближнюю штангу – 2:2!

Bale equalizes for the 2nd time tonight 2-2 #RMliga pic.twitter.com/1vDJL4Ul65 — Arsenal RSA (@jackymaluleke) September 1, 2019

В конце поединка команды устроили качели и игрой на встречных курсах, но вырвать победу ни одной из сторон не удалось. Единственным результатом их потуг стали жёлтые карточки, а Бэйл к дублю добавил ещё и собственное удаление. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Таким образом, Реал набрал 5 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Вильярреал, имея лишь два зачётных балла, остался на шестнадцатой строчке.