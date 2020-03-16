Бегович сравнил ситуацию в Италии с фильмами об апокалипсисе

Голкипер английского Борнмута Асмир Бегович, который выступает в Милане на правах аренды, рассказал о жизни в Италии в условиях коронавируса.

"Полная блокада. Улицы пусты, остались открытыми только супермаркеты. Можно взять разве что немного еды и сразу же возвращаться домой. Это безумие.

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Милан – большой город. Говорят, что происходящее напоминает сцену из фильма, но это реальность. Никогда раньше не видел ничего подобного. Не уверен, что люди понимают, насколько здесь плохо. Вирус сильно ударил по Италии. Я сочувствую стране. Люди заразились, многие умирают. Это ужасно.

Вы видите, что в других клубах болеют футболисты. Это похоже на кошмар. Можно только надеяться, что ситуация нормализуется как можно быстрее", – цитирует слова Беговича издание The Sun.

К слову, Италия занимает второе место в мире и первое в Европе по количеству диагностированных случаев коронавируса. По состоянию на 16 марта в стране инфицировано 24747 человек. Зафиксировано 1809 летальных исходов, еще 2335 человек полностью выздоровели.

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