Фабиански раскритиковал правительство Великобритании из-за пренебрежительного отношения к коронавирусу

Польский голкипер лондонского Вест Хэма и национальной команды Польши Лукаш Фабиански поделился мыслями относительно недостаточной борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

"Вчера в Англии проводили полумарафоны, в которых бежало много людей. Настроение пренебрежительное, не все полностью осознают угрозу. Я разочарован тем, как правительство справляется с этой проблемой.

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Многие игроки разочарованы. Все считают, что к коронавирусу относятся пренебрежительно. У меня сложилось впечатление, что наше здоровье не имеет значения и нас попытаются как можно быстрее вернуть на поле", – цитирует Фабиански издание Onet Sport.

Напомним, в Великобритании по состоянию на 16 марта коронавирусом инфицирован 1551 человек. Зарегистрировано 36 летальных случаев, еще 21 человек полностью выздоровел. Из-за пандемии чемпионат Англии приостановлен до 4 апреля.

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