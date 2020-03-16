toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Фабиански раскритиковал правительство Великобритании из-за пренебрежительного отношения к коронавирусу

17:44 44 Читати українською
Фабиански раскритиковал правительство Великобритании из-за пренебрежительного отношения к коронавирусу
Лукаш Фабиански / Getty Images

Польский голкипер лондонского Вест Хэма и национальной команды Польши Лукаш Фабиански поделился мыслями относительно недостаточной борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

"Вчера в Англии проводили полумарафоны, в которых бежало много людей. Настроение пренебрежительное, не все полностью осознают угрозу. Я разочарован тем, как правительство справляется с этой проблемой.

Мойес отбыл карантин – тренер Ярмоленко контактировал с инфицированным Артетой

Многие игроки разочарованы. Все считают, что к коронавирусу относятся пренебрежительно. У меня сложилось впечатление, что наше здоровье не имеет значения и нас попытаются как можно быстрее вернуть на поле", – цитирует Фабиански издание Onet Sport.

Напомним, в Великобритании по состоянию на 16 марта коронавирусом инфицирован 1551 человек. Зарегистрировано 36 летальных случаев, еще 21 человек полностью выздоровел. Из-за пандемии чемпионат Англии приостановлен до 4 апреля.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

blog_ava
Бурда рассказал, как игроки Динамо отреагировали на грубую ошибку Караваева в матче с Десной
10:49
806
Теги
коронавирус Англия АПЛ Лукаш Фабиански Лукаш Фабиански Вест Хэм Вест Хэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
6
мин
Эвертон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук