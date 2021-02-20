Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик назвав низку причин, які можуть завадити підопічним Луїша Каштру здолати одного з аутсайдерів УПЛ.

"У принципі, Шахтар добре зіграв у четвер у Лізі Європи проти Маккабі та спокійно переміг з рахунком 2:0. Мабуть, класу Шахтаря достатньо для того, щоб здолати Рух. Однак хочу сказати, що мені дуже сподобалася львівська команда на тлі Ворскли (1:1).

"Шахтарю відступати нікуди": Вірт – про перспективи Руха у матчі з "гірниками"

Упевнений, що "гірникам" буде непросто. Дальні перельоти Тель-Авів – Київ, поїхали, повернулися, побували в різних кліматичних умовах. Бідні бразильці на наших морозах не можуть грати сповна. Я передбачив, що Шахтар зіграє з Колосом унічию. Думаю, що історія може повторитися", – сказав Циганик у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, матч 15-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Рухом відбудеться у неділю, 21-го лютого. Початок зустрічі о 17:00.

Шахтар здобув виїзну перемогу над Маккабі: звитяга на класі, проблеми з реалізацією та необережність оборони "гірників"