Базель остался без главного тренера
18:40 - Читати українською
Патрик Рахмэн больше не будет работать в швейцарском гранде.
Руководство "красно-синих" отправило 52-летнего специалиста, информирует официальный сайт клуба. Также ушел его помощник Борис Смильянич.
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Такое решение Базель принял из-за "недовольства общим спортивным развитием первой команды и отсутствия четкой перспективы". Команду временно возглавит Гильермо Абаскаль, а Марк Уокер станет его помощником.
Напомним, Патрик Рахмэн работал в Базеле наставником с лета, а до этого еще год был ассистентом. Сейчас команда идет третьей в Суперлиге Швейцарии.
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