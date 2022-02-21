Патрик Рахмэн больше не будет работать в швейцарском гранде.

Руководство "красно-синих" отправило 52-летнего специалиста, информирует официальный сайт клуба . Также ушел его помощник Борис Смильянич.

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Такое решение Базель принял из-за "недовольства общим спортивным развитием первой команды и отсутствия четкой перспективы". Команду временно возглавит Гильермо Абаскаль, а Марк Уокер станет его помощником.

Напомним, Патрик Рахмэн работал в Базеле наставником с лета, а до этого еще год был ассистентом. Сейчас команда идет третьей в Суперлиге Швейцарии.