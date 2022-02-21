Патрік Рахмен більше не працюватиме у швейцарському гранді.

Керівництво "червоно-синіх" відправило 52-річного фахівця, інформує офіційний сайт клубу. Також пішов його помічник Борис Смільяніч.

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Таке рішення Базель ухвалив через "невдоволеність загальним спортивним розвитком першої команди і відсутність чіткої перспективи". Команду тимчасово очолить Гільєрмо Абаскаль, а Марко Уокер стане його помічником.

Нагадаємо, Патрік Рахмен працював у Базелі наставником з літа, а до цього ще рік був асистентом. Зараз команда йде третьою в Суперлізі Швейцарії.

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