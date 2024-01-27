Защитник Галатасарая Саша Боей в ближайшее время должен стать игроком Баварии.

Саша Боей уже прибыл в Мюнхен, чтобы завершить переход в Баварию, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Звёздный игрок Баварии получил от клуба выговор – у него отберут место в стартовом составе

Контракт с 23-летним правым защитником из Франции рассчитан до 2029 года, а сумма перехода составит 28-29 млн евро.

К слову, в текущем сезоне Боэй успел сыграть в 31 матче за Галатасарай и отметился 2 голами, помог опередить Манчестер Юнайтед в группе Лиги чемпионов и получить путевку в плей-офф Лиги Европы.

Бавария одолела Унион Берлин, реабилитировавшись за поражение от Вердера – отставание от Байера сократилось до 4 очков