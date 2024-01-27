Саша Боей вже прибув до Мюнхена, аби завершити перехід до Баварії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

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Контракт із 23-річним правим захисником із Франції розрахований до 2029 року, а сума переходу становитиме 28-29 млн євро.

До слова, у поточному сезоні Боей встиг зіграти в 31 матчі за Галатасарай та відзначився 2 голами, допомігши випередити Манчестер Юнайтед у групі Ліги чемпіонів та отримати путівку до плей-офф Ліги Європи.

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