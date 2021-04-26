Раніше вже повідомлялося, що мюнхенці мають домовленість з 33-річним фахівцем. Нагельсманн погодився очолити Баварію, яку по завершенні нинішнього сезону покине Хансі Флік.

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За інформацією RB Live, цей перехід – вирішена справа. Клуби вже все узгодили між собою. РБ Лейпциг отримає за свого тренера компенсацію у розміні 25 млн євро. Це рекордні відступні у світовому футболі, які коли-небудь платили за тренера.

Поки про призначення Нагельсманна не оголосили офіційно, найдорожчим коучем залишається Андре Віллаш-Боаш, за перехід якого з Порту в Челсі "сині" заплатили у 2011 році 15 мільйонів євро. Рекорд Бундесліги – майбутній перехід Адольфа Хюттера з Айнтрахта у менхенгладбаську Борусію (7,5 млн євро).

Нагадаємо, Юліан Нагельсманн тренує РБ Лейпциг з 2019 року. У перший же сезон фахівець зумів вивести "биків" у півфінал Ліги чемпіонів. Поточна єврокубкова кампанія видалася не такою успішною – виліт у першій же стадії плей-офф від Ліверпуля.

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