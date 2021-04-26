Тоттенхэм выбрал четырех кандидатов на замену Моуринью – без Джеррарда, но с попыткой испортить планы Баварии
Райан Мейсон доработает нынешний сезон, после чего Тоттенхэм планирует назначить более опытного специалиста.
"Шпоры" не стали искать постоянного тренера сразу после увольнения Жозе Моуринью, доверив команду 29-летнему Мейсону. Однако новый сезон лондонцы планируют начать во главе с именитым специалистом.
Бавария начала переговоры с РБ Лейпциг по Нагельсманну – "быки" установили сумасшедший ценник на своего коуча
Тоттенхэм уже очертил для себя круг желаемых кандидатов. Стивена Джеррарда, о котором шла речь ранее, там нет. Зато клубу импонируют Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг), Брендан Роджерс (Лестер), Марселино Тораль (Атлетик Бильбао) и Роберто Мартинес (сборная Бельгии), утверждает журналист Николо Скира.
Отмечается, что приоритетным вариантом стал 33-летний Нагельсманн, но осуществить это назначение будет крайне сложно. Во-первых, его контракт с РБ Лейпциг действует еще два года. Во-вторых, на молодого специалиста серьезно претендует Бавария. В-третьих, "быки" якобы готовы отпустить тренера только после выплаты компенсации, котрая составляет 30 млн евро.
З хаосу та безпросвітності до перемоги над Баварією – як екс-бос Коноплянки та учень Клоппа творять дива