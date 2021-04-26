Райан Мейсон доработает нынешний сезон, после чего Тоттенхэм планирует назначить более опытного специалиста.

"Шпоры" не стали искать постоянного тренера сразу после увольнения Жозе Моуринью, доверив команду 29-летнему Мейсону. Однако новый сезон лондонцы планируют начать во главе с именитым специалистом.

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Тоттенхэм уже очертил для себя круг желаемых кандидатов. Стивена Джеррарда, о котором шла речь ранее, там нет. Зато клубу импонируют Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг), Брендан Роджерс (Лестер), Марселино Тораль (Атлетик Бильбао) и Роберто Мартинес (сборная Бельгии), утверждает журналист Николо Скира.

Отмечается, что приоритетным вариантом стал 33-летний Нагельсманн, но осуществить это назначение будет крайне сложно. Во-первых, его контракт с РБ Лейпциг действует еще два года. Во-вторых, на молодого специалиста серьезно претендует Бавария. В-третьих, "быки" якобы готовы отпустить тренера только после выплаты компенсации, котрая составляет 30 млн евро.

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