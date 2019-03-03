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Бавария забила 4000 голов в Бундеслиге – абсолютный рекорд турнира

06:00 14 Читати українською
Бавария забила 4000 голов в Бундеслиге – абсолютный рекорд турнира
Бавария забила 4000 голов в Бундеслиге / Фото ФК Бавария

В такое трудно поверить, но Бавария смогла достичь этой юбилейной отметки.

37’ Ларс Штиндль
 
Хаби Мартинес 2’
Томас Мюллер 11’
Роберт Левандовски 47’
Серж Гнабри 75’
Роберт Левандовски 90’

В рамках 24-го тура Бундеслиги Бавария разгромила Боруссию М (5:1). Эта победа позволила действующему чемпиону Германии не только сравниться по очкам с лидером чемпионата дортмундской Боруссией, а и установить уникальное достижение.

Бавария уничтожила Боруссию М и догнала Боруссию Д на вершине Бундеслиги

Бавария – первый клуб в истории Бундеслиги, которому покорилась отметка в 4000 мячей, сообщает OptaFranz.

Победная серия Баварии в чемпионате Германии достигла четырех матчей. Мюнхенцы уступают Боруссии Д лишь по дополнительным показателям, поскольку "шмели" свой матч проиграли Аугсбургу (1:2).

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Теги
Рекорды Бавария Бавария Германия Бундеслига Боруссия Менхенгладбах - Бавария
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