Бавария забила 4000 голов в Бундеслиге – абсолютный рекорд турнира

В такое трудно поверить, но Бавария смогла достичь этой юбилейной отметки.

В рамках 24-го тура Бундеслиги Бавария разгромила Боруссию М (5:1). Эта победа позволила действующему чемпиону Германии не только сравниться по очкам с лидером чемпионата дортмундской Боруссией, а и установить уникальное достижение.

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Бавария – первый клуб в истории Бундеслиги, которому покорилась отметка в 4000 мячей, сообщает OptaFranz.

Победная серия Баварии в чемпионате Германии достигла четырех матчей. Мюнхенцы уступают Боруссии Д лишь по дополнительным показателям, поскольку "шмели" свой матч проиграли Аугсбургу (1:2).

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