Баварія забила 4000 голів у Бундеслізі – абсолютний рекорд турніру

В таке важко повірити, але Баварія змогла досягти цієї ювілейної відмітки.

В рамках 24-го туру Бундесліги Баварія розтрощила Борусію М (5:1). Ця перемога дозволила чинному чемпіону Німеччини не лише зрівнятись за очками з лідером чемпіонату дортмундською Борусією, а і встановити унікальне досягнення.

Баварія знищила Борусію М та наздогнала Борусію Д на вершині Бундесліги

Баварія – перший клуб в історії Бундесліги, якому підкорилась відмітка у 4000 м'ячів, повідомляє OptaFranz.

Переможна серія Баварії в чемпіонаті Німеччини досягла чотирьох матчів. Мюнхенці поступаються Борусії Д лише за додатковими показниками, позаяк "джмелі" свій матч програли Аугсбургу (1:2).

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто