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Баварія забила 4000 голів у Бундеслізі – абсолютний рекорд турніру

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Баварія забила 4000 голів у Бундеслізі – абсолютний рекорд турніру
Баварія забила 4000 голів у Бундеслізі / Фото ФК Баварія

В таке важко повірити, але Баварія змогла досягти цієї ювілейної відмітки.

37’ Ларс Штіндль
 
Хаві Мартінес 2’
Томас Мюллєр 11’
Роберт Лєвандовскі 47’
Серж Гнабрі 75’
Роберт Лєвандовскі 90’

В рамках 24-го туру Бундесліги Баварія розтрощила Борусію М (5:1). Ця перемога дозволила чинному чемпіону Німеччини не лише зрівнятись за очками з лідером чемпіонату дортмундською Борусією, а і встановити унікальне досягнення.

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Баварія – перший клуб в історії Бундесліги, якому підкорилась відмітка у 4000 м'ячів, повідомляє OptaFranz.

Переможна серія Баварії в чемпіонаті Німеччини досягла чотирьох матчів. Мюнхенці поступаються Борусії Д лише за додатковими показниками, позаяк "джмелі" свій матч програли Аугсбургу (1:2).

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Теги
Рекорди Баварія Баварія Німеччина Бундесліга Борусія Менхенгладбах - Баварія
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