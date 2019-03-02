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Бавария уничтожила Боруссию М и догнала Боруссию Д на вершине Бундеслиги

21:29 33 Читати українською
Бавария уничтожила Боруссию М и догнала Боруссию Д на вершине Бундеслиги
Боруссия М – Бавария – 1:5 / FC Bayern München

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария приехала в Менхенґладбах и уничтожила местную Боруссию.

37’ Ларс Штиндль
 
Хаби Мартинес 2’
Томас Мюллер 11’
Роберт Левандовски 47’
Серж Гнабри 75’
Роберт Левандовски 90’

Бавария начала с места в карьер, вырвавшись вперед уже на 2-й минуте встречи после подачи с углового, которую не без игры на грани фола замкнул Хави Мартинес. На 11-й преимущество мюнхенцев удвоил Томас Мюллер – нападающий добил мяч в ворота после того, как Зоммер парировал удар из-за пределов штрафной. Добить хозяев на 22-й минуте мог Роберт Левандовски, однако поляк запорол выход один на один. Это он сделал зря: с 30-х минут Гладбах выровнял игру, создал несколько моментов и, наконец, отыграл один гол – это капитан Боруссии Ларс Штиндль в конце тайма ворвался на левый край штрафной и расстрелял ближний угол.

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Впрочем, уже на второй минуте после перерыва Бавария восстановила своё преимущество в два мяча. Робер Левандовски, которого нещадно критикуют за низкую реализацию, забил свой классический гол: принял неудобный пас от Тьяго, красиво развернулся в штрафной и в касание пробил под перекладину – 1:3. Стало понятно, что Мюнхен не отдаст очки, хотя на 52-й минуте Вендт со штрафного мощно пробил рядом с дальней девяткой. На 67-й классный, но неточный выстрел удался Закарии, но потом Бавария перехватила мяч и закрыла игру. Серж Гнабри на 75-й минуте после очередного момента, который запорол Левандовски сыграл на добивании, а уже на 90-й Роберт таки оформил дубль благодаря реализованному пенальти – 1:5.

Бавария набрала 54 зачётных балла и сравнялась с дортмундской Боруссией. Гладбах потерпел второе поражение подряд и с 43 пунктами остался на четвертом месте в турнирной таблице.

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