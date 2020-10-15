Бавария приехала в гости к Дюрену в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Видеотрансляцию встречи можно найти в этой новости.

ФК Дюрен выступает в пятом по силе дивизионе Германии, но сегодня им придется посоревноваться с действующим чемпионом страны – Баварией.

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Тренерский штаб мюнхенцев во главе с Ганс-Дитером Фликом дал шанс сразу четырем дебютантам, среди них голкипер Александер Нюбель, опытный форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а также защитник Буна Сарр и хавбек Марк Рока.

Поединок состоится в рамках 1/32 финала Кубка Германии, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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