Баварія завітала у гості до Дюрена в рамках 1/32 фіналу Кубка Німеччини. Відеотрансляцію зустрічі можна знайти у цій новині.

ФК Дюрен виступає у п'ятому за силою дивізіоні Німеччини, але сьогодні їм доведеться позмагатись з чинним чемпіоном країни – Баварією.

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Тренерський штаб мюнхенців на чолі з Ганс-Дітером Фліком дав шанс одразу чотирьом дебютантам, серед яких голкіпер Алєксандер Нюбель, досвідчений форвард Ерік-Максім Шупо-Мотінг, а також захисник Буна Сарр та хавбек Марк Рока.

Поєдинок відбудеться в рамках 1/32 фіналу кубка Німеччини, стартовий свисток пролунає о 21:45.

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