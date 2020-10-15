"Я не похож на Левандовски. Я вошел в историю, я уникален. Я говорю это с должной долей скромности.

Роскошный перфоманс Левандовски в видеообзоре матча Польша – Босния и Герцеговина – 3:0

Левандовски забивает по 45-60 голов в год. То, что он делает, я делал шесть или семь лет подряд. Я сейчас бы стоил 150 или 200 млн евро", – цитирует Жардела sport.pl.

Напомним, СМИ называли Левандовски главным претендентом на "Золотой мяч-2020". Относительно Жардела, то он известен в Европе своими выступлениями за Порту в 1996-2000 годах.

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