Головний тренер чемпіона Німеччини Томас Тухель все ще не хоче відмовлятися від трансферу Харрі Кейна. Тоттенхем за свого футболіста планує виручити не менше, аніж 120 мільйонів євро. Така ціна для Баварії занадто висока, але керівництво мюнхенців планує розпродаж, щоб задовольнити фінансові потреби.

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Як інформує Sky Sport Deutschland, влітку Баварія спробує продати одразу сім гравців. Так, за Раян Гравенберх сподіваються отримати 40-50 млн євро, за Буна Сарра – 1-3 млн, за Алєксандра Нюбеля – 5-8 млн євро, за Яна Зоммера – 8-10 млн євро, за Марселя Забітцера – 15 млн євро, за Садьйо Мане – 20 млн євро, за Бенжамена Павара – 35-40 млн євро.

Нагадаємо, що Баварія зробила пропозицію Тоттенхему щодо Кейна у розмірі 80 мільйонів, однак "шпори" відмовили продавати форварда.

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