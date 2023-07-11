Бавария задалась целью подписать Харри Кейна, однако переговоры с Тоттенхэмом очень трудно продвигаются. В Мюнхене предполагают, что придется подождать год, пока у форварда завершится контракт, и подписать его свободным агентом. Кейн не против такого варианта.

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Однако Бавария все равно не хочет начинать сезон без элитного нападающего. Клуб подыскал временную альтернативу Кейну – Хулиана Альвареса. Бавария надеется, что чемпион мира-2022 не захочет сидеть за спиной Холанда, а Манчестер Сити согласится на годовую аренду.

Другой вариант – Душан Влахович. Как сообщает SportBild, Бавария планирует провести сезон-2023/24 с тремя форвардами: 34-летним Шупо-Мотингом, 18-летним Телем и Альваресом или Влаховичем в роли основного.