Чемпионат Германии 2021/22, 15-й тур

Бавария – Майнц – 2:1

Голы: Коман, 53, Мусиала, 74 – Онисиво, 22

Бохум – Боруссия Д – 1:1

Голы: Польтер, 40, (пен.) – Брандт, 85

Герта – Арминия – 2:0

Голы: Йоветич, 53, Зельке, 90+5

РБ Лейпциг – Боруссия М – 4:1

Голы: Гвардиол, 21, А. Силва, 33, Кунку, 90+1, Хенрикс, 90+4 – Бенсабаини, 88

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:2

Голы: Шлоттербек, 21 – Раум, 3, Ричардс, 90+4

Нереализованный пенальти: Грифо, 61, (Фрайбург)

Бавария в непростом матче одержала волевую победу над Майнцом. Онисиво в первой половине открыл счет во встрече, шокировав Альянц-Арену. Коман по перерыву выровнял положение, а Мусиала ближе к концу встречи принес победу Баварии.

Тедеско – новый главный тренер РБ Лейпциг

Дортмундская Боруссия не смогла победить Бохум. Польтер перед самым перерывом открыл счет ударом с пенальти, а Вольф в начале второго тайма вроде бы сравнял счет, но судья отменил взятие ворот. "Джмели" таки забили легально на 85 минуте – Холанд ассистировал Брандту, но на большее не хватило времени.

Другая Боруссия, из Менхенгладбаха, была разбита РБ Лейпцигом, который недавно сменил тренера. Гвардиол с паса Анхелиньо открыл счет во встрече на 21 минуте, а Андре Силва еще до перерыва удвоил преимущество. Гладбах сократил отставание на 88 минуте, после чего пропустил дважды – сначала Нкунку, а затем Хенрикс (с паса Нкунку) добили Борусию.

Джеррард повертається в Ліверпуль, дербі Мадрида, Моурінью проти Коваленка і співавтора перемоги у ЛЧ: анонс євровікенду