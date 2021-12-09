Доменико Тедеско возглавил РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на полтора сезона – до лета 2013 года. Доменико привел в клуб свой тренерский штаб.

Тедеско пришел на место Джесси Марша, который не оправдал ожиданий и был уволен за неудовлетворительные результаты. РБ Лейпциг застрял в середине турнирной таблицы Бундеслиги.

"Быки" хотели пригласить Рогера Шмидта и Рубена Аморима, однако тренеры ПСВ и Спортинг отказались.

Последним местом работы Тедеско был московский Спартак. Также специалист возглавлял Шальке, с которым становился вицечемпионом Германии. В Гельзенкирхене он работал с Коноплянкой.

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