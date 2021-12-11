Чемпіонат Німеччини 2021/22, 15-й тур

Баварія – Майнц – 2:1

Голи: Коман, 53, Мусіала, 74 – Онісіво, 22

Бохум – Борусія Д – 1:1

Голи: Польтер, 40, (пен.) – Брандт, 85

Герта – Армінія – 2:0

Голи: Йоветіч, 53, Зельке, 90+5

РБ Лейпциг – Борусія М – 4:1

Голи: Гвардіол, 21, А. Сілва, 33, Нкунку, 90+1, Хенрікс, 90+4 – Бенсабаїні, 88

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:2

Голи: Шлоттербек, 21 – Раум, 3, Річардс, 90+4

Баварія в непростому матчі здобула вольову перемогу над Майнцом. Онісіво в першій половині відкрив рахунок, шокувавши Альянц-Арену. Коман по перерві вирівняв становище, а Мусіала ближче до кінця зустрічі приніс перемогу для Баварії.

Тедеско – новий головний тренер РБ Лейпциг

Дортмундська Борусія не змогла перемогти Бохум. Польтер перед самою перервою відкрив рахунок ударом з пенальті, а Вольф на початку другого тайму начебто зрівняв його, але суддя скасував взяття воріт. "Джмелі" таки забили легально на 85 хвилині – Холанд асистував Брандту, але на більше не вистачило часу.

Інша Борусія, з Менхенгладбаха, була розбита РБ Лейпцигом, який нещодавно змінив тренера. Гвардіол з пасу Анхеліньо відкрив рахунок у зустрічі на 21 хвилині, а Андре Сілва ще до перерви подвоїв перевагу. Гладбах скоротив відставання аж на 88 хвилині, після чого пропустив двічі – спочатку Нкунку, а потім Хенрікс (з пасу Нкунку) добили Борусію.

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