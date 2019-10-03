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Бавария выкупит контракт Коутиньо у Барселоны, – испанские СМИ

15:12 35 Читати українською
Бавария выкупит контракт Коутиньо у Барселоны, – испанские СМИ
Филлипе Коутинью / ФК Бавария

Немецкая команда твердо решила оставить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо на Альянц-Арене.

Мюнхенская Бавария планирует выкупить права на бразильского нападающего Барселоны Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

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Руководство немецкого клуба осталось довольно игрой Коутиньо на старте сезона и готово выкупить его трансфер у Барселоны за 120 млн евро, которые прописаны в арендной сделке игрока.

Напомним, Коутиньо перешел в Баварию из Барселоны в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение мюнхенцев с бразильским форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона. В составе Баварии Коутиньо провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Контракт игрока с Барселоной рассчитан до лета 2023 года.

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Барселона Барселона Бавария Бавария Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Германия
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