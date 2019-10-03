Баварія викупить контракт Коутінью у Барселони, – іспанські ЗМІ

Німецька команда твердо вирішила залишити бразильського півзахисника Філіппе Коутінью на Альянц-Арені.

Мюнхенська Баварія планує викупити права на бразильського нападника Барселони Філіппе Коутінью, повідомляє Sport.es.

Коутінью став п’ятим гравцем, який забивав у чотирьох топ-лігах Європи

Керівництво німецького клубу залишилося задоволеним грою Коутінью на старті сезону і готове викупити його трансфер у Барселони за 120 млн євро, які прописані в орендній угоді гравця.

Нагадаємо, Коутінью перейшов до Баварії з Барселони у літнє трансферне вікно на правах оренди. Угода мюнхенців з бразильським форвардом розрахована до кінця нинішнього сезону. У складі Баварії Коутінью провів 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і зробив 3 результативні передачі. Контракт гравця з Барселоною розрахований до літа 2023 року.

Баварія зрівняла Тоттенхем із землею 7 голами в Лізі чемпіонів – покер Гнабрі, дубль Лєвандовскі