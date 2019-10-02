Бавария сравняла Тоттенхэм с землей 7 голами в Лиге чемпионов – покер Гнабри, дубль Левандовски

Тоттенхэм опозорился в домашнем матче с Баварией (2:7) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. Результат и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

В первом туре Бавария разгромила Црвену Звезду, а Тоттенхэм потерял очки в матче с Олимпиакосом. Несмотря на домашний статус встречи, "шпоры" не считались фаворитом сегодняшнего поединка. Они не впечатляют на старте сезона во внутреннем чемпионате, а вот Бавария в этот уик-энд вырвалась на вершину Бундеслиги.

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Соперники выдали очень яркий и динамичный футбол. Острые моменты начали возникать со стартовым свистком. Уже на второй минуте Льорису пришлось спасать Тоттенхэм после удара Гнабри. Хозяева быстро ответили моментом имени Сона и Ндомеле – теперь вратарское мастерство продемонстрировал Нойер. Этот дуэт вскоре создал еще одну возможность, но голкипер сборной Германии снова грамотно прочитал эпизод.

Команды просто летали по полю, демонстрируя роскошный уровень игры. На 12-й минуте Тоттенхэм вышел вперед, когда Толиссо потерял мяч перед своей штрафной, а Сиссоко подхватил сферу. Пас на Сона – и кореец наконец-то переиграл Нойера. Высокий агрессивный прессинг лондонцев создал гостям серьезные проблемы.

Впрочем, не прошло и 5 минут, как Бавария сравняла счет. Красоту оформил Киммих – Йозуа получил пространство перед чужой штрафной площадью, улучил момент для удара и ювелирно послал мяч в дальний угол. Очень своевременный ответ Мюнхена, ведь "шпоры" были на ходу. Не останавливались Ндомбеле и Сон, искал моменты Кейн. Однако Нойер стоял стеной.

Тоттенхэм продолжал поджимать интенсивнее, но и Бавария отвечала, например, опасным был удар Коутиньо. Хозяева должны были во второй раз выходить вперед, когда Кейн и Орье вывели на удар Ндомбеле, однако тот не сумел качественно расстрелять Нойера. Ману просто закрыл рот всем критикам.

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Учитывая проблемы с обороной, Бавария в конце первого тайма отвела игру подальше и отвечала сопернику своими уколами. Непосредственно перед перерывом гости забили второй гол благодаря гению Левандовски. Роберт на фланге эффектно обыграл Вертонгена и доставил мяч в штрафную. Там возник хаос, пока поляк сам не прибежал в эпицентр событий и не решил судьбу эпизода блестящим ударом в правую "шестерку".

В перерыве Ковач вынужденно перестроил команду: травмированный Алаба ушел с поля, Алькантара появился в центре поля, Киммих "сел" на правый фланг обороны, а Павар переместился налево. Вторая половина встречи началась с обоюдных выпадов. Толиссо и Алли обменялись отличными моментами, ну а после этого Бавария сделала ключевую заявку на победу.

Гнабри забил два гола в течение двух минут! Сначала на скорости прорвался по левому флангу, сместился в центр и в стиле Коноплянки пробил точно в дальний угол. А потом Тоттенхэм сделал удивительный подарок, потерял мяч в собственных владениях. Толиссо отобрал, а Гнабри левой от дальней штанги забил четвертый гол.

Хозяева попытались вернуться в игру, когда Коман на стандарте сфолил в собственном боксе, а Кейн уверенно реализовал пенальти. Маурисио Почеттино усилил свою команду Эриксеном – Кристиан сразу пробил под перекладину, но Нойер в эффектном прыжке перевел мяч на угловой. Впрочем, глобально у лондонцев ничего не получилось, ведь Бавария образцово успокоила игру.

А под занавес встречи мюнхенцы устроили изнасилование. Алькантара гениальным пасом из глубины находит Гнабри, а тот продолжает удивлять реализацией – это пять голов за спиной Льориса. Очередная обрезка Тоттенхэма, быстрая смена ролей, Коутиньо переводит на Левандовски – влетает шестой мяч. На десерт Гнабри оформил покер – 2:7! Шедевральный матч!

Бавария набрала 6 очков и захватила лидерство в группе В, а Тоттенхэм с 1 пунктом на дне квартета. Второе место занимает Црвена Звезда, которая в параллельном матче переиграла Олимпиакос 3:1.

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