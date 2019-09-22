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Коутиньо стал пятым игроком, который забивал в четырех топ-лигах Европы

13:53 55 Читати українською
Коутиньо стал пятым игроком, который забивал в четырех топ-лигах Европы
Фелиппе Коутиньо / ФК Бавария

Полузащитник мюнхенской Баварии и сборной Бразилии Коутиньо в матче Бундеслиги против Кельна установил историческое достижение.

В матче Баварии против Кельна в рамках 5-го тура чемпионата Германии Коутиньо забил свой первый гол за мюнхенцев после перехода из Барселоны. На 60-й минуте матча бразилец реализовал одиннадцатиметровый удар и стал пятым игроком в истории, который забивал в четырех топ-чемпионатах Европы, сообщает Marca.

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Кроме него подобным достижением могут похвастатся испанец Боян Кркич, ганец Кевин-Принс Боатенг, голландец Джонатан де Гузман и нигериец Обафеми Мартинс.

Коутинью забивал за следующие клубы:

Интер – 3 гола в 28 матчах (Серия А)
Ливерпуль – 41 гол в 152 матчах (АПЛ)
Барселона и Эспаньол – 18 голов в 68 матчах (Ла Лига)
Бавария – 1 гол в 4 матчах (Бундеслига)

Дебютный гол Коутиньо в видеообзоре матча Бавария – Кельн – 4:0

Напомним, Коутинью перешел в Баварию из Барселоны. Соглашение рассчитано на сезон 2019/20, после которого чемпионы Германии получат право выкупа бразильца за 120 млн евро. Бавария заплатила Барселоне всего 8,5 млн евро за год аренды. В Барселону Филиппе перебрался из Ливерпуля зимой 2018 года, однако так и не смог стать лидером каталонцев. В 76 матчах за "блаугранас" 27-летний хавбек отличился 21 голом.

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