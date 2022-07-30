В этом году битва за первый трофей проходила не на Уэмбли (он занят женским Евро), а в Лестере на Кинг Пауэре. Главная интрига крутилась вокруг новичков – выйдут ли Холанд и Нуньес в старте и как они сыграют? Эрлинг в итоге попал в старт, а вот Дарвин остался в запасе. В целом составы Манчестер Сити и Ливерпуля были прогнозируемыми. Травмированного Алиссона в воротах заменил Адриан (потому что Келлехер тоже травмировался), а вместо Ляпорта (он в лазарете) в центр обороны "горожан" поставили Аке. Фоден, Гюндоган и Стоунз были под вопросом, потому что пропустили сборы, однако в заявки они попали.

Уже в первые 10 минут встречи стало ясно, какой план на игру выбрали Пеп и Клопп. Ливерпуль продолжил работать по модели, отработанной в предыдущем сезоне – центральный нападающий действовал в глубине, опорники работали широко и шли в атаку, Трент смещался в центр и формировал треугольники с Хендерсоном и Салахом, обмениваясь позициями. Кроме того, красные включали интенсивный прессинг и выполняли много кроссов.

"Горожане" также ничего кардинально не изменили. Канселу действовал в широкой позиции слева, Уокер постоянно смещался поближе к центру, Грилиш сужал, а Де Брюйне все так же исполнял фальшивую девятку с неожиданными открываниями перед штрафной. Из нового можно было отметить, как Холанд пытался открываться за спину.

Обе тактики приносили командам моменты. Ливерпуль мог открыть счет уже на 4-й минуте в результате врывания Салаха в штрафную и выстрела в ближний угол. Мяч облизнул сетку с наружной стороны. Аналогичным образом ответил Де Брюйне на 8-й минуте, однако Кевин мог и поразить – ему немного помешала нога защитника. Впрочем, постепенно стало заметно, что футбол красных выглядит более целостно и эффективно. "Горожане" тяжело выходили из-под прессинга и почти не имели идей в позиционном наступлении, сбиваясь на попытки решить эпизод индивидуально.

Такая игра стала приносить все больше проблем в штрафной чемпионов. Так, на 14-й минуте затяжная атака мерсисайдцев завершилась подачей Трента из зоны перед штрафной на левую штангу – Робертсон спокойно замкнул, но точности не хватило. На 19-й минуте выход Эдерсона спас от удара Диаса метров с 10-ти после прострела Хендерсона. Наконец, на 21-й Ливерпуль забил: Тьяго выполнил диагональ на правый край, Салах оттуда отпасовал в центр на Трента, а тот пробил метров с 20-ти – мяч с небольшим рикошетом от головы Аке влетел под дальнюю штангу! 1:0.

Пропущенный гол несколько оживил Манчестер Сити. В частности, на 25-й минуте Родри перехватил неудачный вынос Адриана, после чего "горожане" разыграли контратаку с проникающим пасом на Де Брюйне. Кевин влетел на правый край штрафной площадки и выстрелил низом, но попал во внешнюю сторону сетки. Еще через шесть минут Марез вырвался на пространстве и пробил метров с 22-х под перекладину – Адриан парировал, а лайнсмен заметил офсайд.

Холанд же, оставаясь незаметным весь первый тайм, неожиданно мог сравнять счет на 34-й минуте: норвежец открылся за спинами защитников, оттер Робертсона корпусом и очутился прямо перед Адрианом, пробив в него – голкипер парировал. Во второй волне атак Эрлинг выпрыгнул и зацепился за подачу Бернарду на линию вратарской, однако акцентированного удара не получилось, а удар Мареза головой после отскока пришелся прямо в руки Адриана.

В последние 10 минут команды несколько успокоились. На поле стало довольно скучно. Манчестер Сити выглядел несколько активнее – впрочем, Ливерпуль уверенно контролировал ход встречи. Наконец, свисток Крейга Поусона отправил футболистов в раздевалку.

Второй тайм начался без замен, но мог начаться с гола "горожан". Уже на 46-й минуте Марез откликнулся на заброс от Родри в штрафную, подработал моби мяч под левую и несколько хило выстрелил с угла вратарской – впрочем, такой удар дезориентировал Адриана. К счастью для "красных", голкипер отразил его перед собой, после чего произошел вынос.

В последующие 10 минут команды разменялись чередой неплохих атак с заблокированными ударами. Ливерпуль выглядел немного конкретнее, чаще врываясь в штрафную, в то время как Манчестер Сити активнее работал через стандарты и кроссы. Тем не менее, подобный футбол не устраивал обоих наставников, так что на 59-й минуте они провели замены. Юрген Клопп выпустил Нуньеса вместо Фирмино (вероятно, так было запланировано), а Пеп Гвардиола бросил в бой Фодена и новичка Альвареса – Грилиш и Марез отправились отдыхать.

Звездное приобретение Ливерпуля сразу могло поставить Сити в затруднительное положение. Уже на 60-й минуте Нуньес влетел в штрафную с левого фланга, пробросил мяч мимо Эдерсона и упал, требуя пенальти. Его не дали, ведь Дарвин залез в явный офсайд. На 64-й же уругваец снова выскочил один в один, но и здесь гола не произошло – форвард пробил в лицо голкиперу. После этого в матче произошла небольшая пауза, связанная с оказанием помощи Эдерсону.

Только игра восстановилась, как "горожане" наказали соперника за расточительность. Пеп мог гордиться собой, ведь сыграли обе его замены: Фоден открылся на грани офсайда, получил заброс и пробил с минимального расстояния в Адриана, после чего выиграл у испанца отскок, сбросив мяч Альваресу – аргентинец же расстрелял ворота. 1:1! Правда, гол долго не хотели засчитывать из-за офсайда. Вмешательство VAR показало, что его не было и в помине. Счет сравнялся.

Снова последовали замены. Пеп на 74-й минуте снял с игры Де Брюйне, выпустив Гюндогана. Ходы Юргена Клоппа были неожиданными – Трент и Хендерсон отправились отдыхать, а вместо них вышли Милнер и Эллиот. Не успели свежие футболисты разбегаться, как возникла голевая ситуация у ворот Сити.

На 79-й Салах прорвался по флангу и исполнил прекрасный навес на голову Дарвину Нуньесу, а тот пробил головой четко в отставленную руку Диаша – рефери снова проморгали эпизод, но после просмотра видеоповтора Крейг Поусон назначил пенальти. Салах уверенно его реализовал. 1:2! Болельщики "горожан" были в гневе, ведь за минуту до гола Альвареса рукой играл Матип, однако тогда пенальти не дали.

Юрген Клопп сразу же укрепил опорную зону, выпустив Кейта вместо Тьяго. Позже он еще и выпустил новичка Карвалью вместо Диаса. Гвардиола обходился без замен, хотя его команда выглядела истощенной физически и морально. В одном из эпизодов Нуньес даже мог забивать дебютный гол в Англии, замкнув навес с правого фланга, однако точности ему не хватило.

Сити ответил голом Холанда на 2-й компенсированной минуте, но его не засчитали – в голевой атаке Фоден выпустил мяч за границу поля. Нуньес свой дебютный гол таки оформил: Карвалью выполнил подачу на Салаха, тот перевел на Робертсона, Энди выполнил скидку на Дарвина, после чего уругваец расстрелял ворота – 1:3! Это был победный гол.

Холанд на последних секундах снова мог забить свой первый мяч в Англии, сыграв на добивании, однако его выстрел метров с пяти пришелся в перекладину. В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля.

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