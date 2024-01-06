Бавария уже определилась с будущим Александера Нюбеля, который сейчас находится в аренде в Штутгарте.

Мануэль Нойер много лет был опорой немецкого клуба. Однако ветерану мюнхенцев уже 37 лет и он скоро может завершить карьеру. Чтобы подготовиться к этому событию, руководство Баварии уже определилось с его заменой.

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Как сообщает Meczyki со ссылкой на журналиста Флорина Плеттенберга, руководители мюнхенцев предложат продление контракта Александеру Нюбелю. Именно в нем видят преемника Нойера. Руководство Баварии поражено выступлениями голкипера за Штутгарт. В 19 матчах во всех турнирах Нюбель в девяти играх сохранил свои ворота "сухими".

Напомним, что Александер присоединился к Баварии в 2020 году. Впрочем, получить шанс в клубе он не смог, и ушел в аренду в Монако, а уже потом в Штутгарт.

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