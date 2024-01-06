Баварія вже визначилась з майбутнім Алєксандера Нюбеля, який наразі перебуває в оренді в Штутгарті.

Мануель Нойєр багато років був опорою німецького клубу. Проте ветерану мюнхенців вже 37 років і він скоро може завершити кар'єру. Щоб підготуватися до цієї події, керівництво Баварії вже визначилося з його заміною.

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Як повідомляє Meczyki з посиланням на журналіста Флоріна Плеттенберга, очільники мюнхенців запропонують продовження контракту Алєксандеру Нюбелю. Саме в ньому бачать наступника Нойєра. Керівництво Баварії вражено виступами голкіпера за Штутгарт. В 19 матчах у всіх турнірах Нюбель в дев'яти іграх зберіг свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Алєксандер приєднався до Баварії у 2020 році. Утім, отримати шанс в клубі він не зміг, і пішов в оренду в Монако, а вже потім у Штутгарт.

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