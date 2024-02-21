Матч Порту – Арсенал состоится сегодня, 21 февраля, на стадионе "Драгау". Стартовый свисток главного арбитра Сердара Гезюбююка прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

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Очередная серия сериала под названием "На их месте должен был быть я!". Шахтер до последнего боролся с Порту за выход в плей-офф ЛЧ – и даже пропустив торбу голов на "Драгау", дончане не сдавались и забивали в ответ. Тем не менее, чуда не случилось. Португальцы были сильнее и по праву прорвались в 1/8 финала.

Зимой казалось, что жеребьевка оказалась благосклонной к подопечным Сержиу Консейсау. Пока другие середняки получали в пару Баварии и Реалы, "драконы" попали на Арсенал. Перед Новым годом северные лондонцы забуксовали, выдав 4-матчевую безвыигрышную серию при трех поражениях подряд и вылетев из Кубков – хотя почти в каждой игре они создавали кучу моментов. Идеальный соперник для прорыва в четвертьфинал.

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Впрочем, недозабитые голы и недовзятые очки быстро вернулись "канонирам". Более того – Арсенал набрал инфернальную форму, выдав 5 подряд побед в АПЛ с суммарным счетом 21:2. Трижды в ворота соперников влетало по 5+ голов, и даже Ливерпулю вколотили "трешку". В 2024 году нет больше результативной команды в чемпионате Англии.

Starting the year in goalscoring style pic.twitter.com/5oUhALEYma - Премьер-лига (@premierleague) February 20, 2024

Столь мощная форма не является чем-то неожиданным или случайным. Во-первых, подопечные Микеля Артеты по ожидаемым голам входят в топ-5 клубов Европы. Во-вторых, только у Ювентуса меньше ожидаемых пропущенных – в контексте обороны "пушкарей" это больше говорит о степени контроля матчей, чем о качестве защитников действий. В-третьих, Арсенал и осенью устраивал эпические разгромы, причем в ЛЧ – 4:0 с мощным ПСВ, 6:0 с мощным Лансом.

Вообще, Арсенал на групповом этапе нанес аж 80 ударов и забил 16 мячей, причем средний показатель ожидаемых голов составил 0,13. Это – очень много. 0,2 xG уже считается явным голевым моментом.

Прямо сейчас сила Арсенала держится на трех китах. Это – бешеный прессинг (самый интенсивный и эффективный в АПЛ), магия на правом фланге атаки и стандарты. Именно мощный прессинг стал решающим фактором победы над Ливерпулем, а со стандартов команда забила 24 гола в 25-ти турах АПЛ.

О правом фланге же все говорит статистика Сака и Эдегора. Букайо держит голевой темп молодого Бэйла, входит в топ-10 чемпионата по всем атакующим показателям (пока он единственный такой футболист), лидирует по голам в АПЛ в 2024 году (6, столько же у Хёйлунда) и в целом имеет 15+11 во всех турнирах за клуб. Ни один англичанин в текущем сезоне ЛЧ не может сравниться с Сака по результативным действиям (3 гола, 4 ассиста).

У Букайо Сака больше голевых вкладов в Премьер-лиге в меньшем количестве матчей, чем у Гарета Бэйла.



Мировой класс, Не буду повторять. pic.twitter.com/7yv908fYOm - now.arsenal (@now_arsenaI) 19 февраля, 2024

Эдегор же с начала предыдущего сезона держится в лидерах по системе гол+пас (33). Хотя объяснить влияние этой парочки на игру через цифры очень трудно. За этим надо смотреть. В матче с Вест Хэмом, например, Букайо и Мартин выдали друг другу по 5 ключевых передач – и это при том, что Дэвид Мойес специально адаптировал схему под мощный фланг "канониров".

Тем не менее, пример Ноттингема показал, что грамотно припаркованный "автобус" способен серьезно замедлить атаку Арсенала. К тому же, в обороне англичан есть определенные проблемы с компенсацией пространства и защитой флангов – центрбеки не всегда правильно страхуют своих фулбеков, да еще и ошибаются на кроссах. Фулхэм и Ливерпуль рвали северных лондонцев именно на этом, хотя это было еще до Нового года.

Сильные качества Порту максимально удачно ложатся на уязвимости "канониров". Футбол по Сержиу Консейсау – это компактный блок, фланговые контратаки, кроссы/прострелы и стандарты. Также "драконы" отмечаются устойчивостью в топовых матчах. В частности, они выглядели лучше Барселоны в трех таймах из четырех, создав много моментов и забивая голы.

Результаты Порту во время паузы в еврокубках тоже выглядят симпатично. В последних 10 поединках коллектив одержал 7 побед и расписал 2 ничьих, а средняя результативность составила 2,2 гола. Правда, в феврале подопечные Сержиу Консейсау забуксовали, набрали только 4 очка из 9-ти – и это при отсутствии топовых соперников. Частично спад объясняется кадровыми проблемами.

Конечно же, Арсенал будет фаворитом противостояния. "Канониры" очень хотят сломать традиции неудач в 1/8 финала ЛЧ – последний раз прорваться в следующий раунд им удавалось аж в сезоне 2009/10, когда сам лорд Бендтнер оформил хет-трик. А соперником тогда был ... Порту!

Прорыв сквозь португальский заслон является хорошим сигналом. Последние 5 команд, которые проходили Порту в Лиге чемпионов, завершали сезон аж в финале турнира. Впрочем, сделать это будет непросто. Нынешние "драконы" очень непростые, а история на их стороне – по крайней мере сегодня. Все три выездных матча против Порту в ЛЧ завершились без побед "пушкарей" (1 ничья и 2 поражения).

Кадровая ситуация

К сожалению, Александр Зинченко не сыграет против Порту из-за проблем с икрой. Также будут отсутствовать Габриэль Жезус и Томиясу, которые восстанавливаются после травм – этой тройки даже не было на тренировке в общей группе. Томас Партей и Фабиу Виейра уже вернулись к работе в общей группе, однако выйти на поле они еще не готовы – ганца даже не взяли на выезд.

Порту не сможет помочь центрбек Иван Маркано, однако он еще в сентябре получил разрыв крестов. Такое же повреждение на выходных получил левый защитник Зайду. Под вопросом находится готовность Стефена Эуштакиу, а вот Мехди Тареми точно не поможет из-за проблем с приводящей мышцей.

Ориентировочные составы на матч Порту – Арсенал

Порту: Кошта – Мариу, Пепе, Отавиу, Санчес – Варела, Гонсалес – Ф. Консейсау, Э. Пепе, Галену – Эванилсон

Арсенал: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор – Эдегор, Райс, Хаверц – Сака, Троссар, Мартинелли

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Арсенал безусловным фаворитом матча Лиги чемпионов На победу подопечных Микеля Артеты дают 1.68, а на триумф Порту – 5.80. Ничья была оценена коэффициентом 3.85.

Специалисты ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.06, аналогичный тотал меньше – 1.86. Гол Мартина Эдегора умножит вашу ставку на 3.50, а Эванилсона – на 4.50.