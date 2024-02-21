Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що німецький фахівець покине мюнхенський клуб після завершення сезону.

Баварія офіційно оголосила про відхід Тухеля в кінці сезону

Як інформує журналіст Флоріан Плеттенберг, головним кандидатом на заміну Тухеля є наставник Байєра Хабі Алонсо. Представники Баварії вже зв'язалися з 42-річним іспанцем, але він наразі сконцентрований тільки на роботі зі своєю командою. Зазначається, що Алонсо є пріоритетним варіантом для мюнхенців.

Нагадаємо, що Баварія наразі перебуває на другій сходинці в турнірній таблиці, набравши 50 балів у 22 турах Бундесліги. Від Байєра вони відстають на вісім очок.

Варто зауважити, що Хабі Алонсо також зацікавив Ліверпуль, який шукає заміну Юргену Клоппу.

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