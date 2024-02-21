Баварія обрала пріоритетний варіант для заміни Тухеля – мюнхенці вже встановили перші контакти
Керівництво Баварії планує якнайшвидше знайти наступника Томаса Тухеля.
Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що німецький фахівець покине мюнхенський клуб після завершення сезону.
Баварія офіційно оголосила про відхід Тухеля в кінці сезону
Як інформує журналіст Флоріан Плеттенберг, головним кандидатом на заміну Тухеля є наставник Байєра Хабі Алонсо. Представники Баварії вже зв'язалися з 42-річним іспанцем, але він наразі сконцентрований тільки на роботі зі своєю командою. Зазначається, що Алонсо є пріоритетним варіантом для мюнхенців.
Нагадаємо, що Баварія наразі перебуває на другій сходинці в турнірній таблиці, набравши 50 балів у 22 турах Бундесліги. Від Байєра вони відстають на вісім очок.
Варто зауважити, що Хабі Алонсо також зацікавив Ліверпуль, який шукає заміну Юргену Клоппу.