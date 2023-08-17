Свен Ульрайх будет основным кипером мюнхенцев на старте сезона, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Мануэль Нойер получил хорошие медицинские анализы и должен вернуться к работе в ближайшие недели. Бавария хотела подписать Штефана Ортегу из Ман Сити, однако Хосеп Гвардиола не собирался отпускать резервиста. Вариант с Давидом Де Хеа заблокировал сам Томас Тухель. Теперь мюнхенцы ведут переговоры по Даниэлю Перетцу с Маккаби Тель-Авив, но полуфиналиста молодежного Евро рассматривают исключительно как конкурента Ульрайха за роль второго-третьего вратаря после возвращения Нойера.

Напомним, Бавария с Ульрайхом уже успела позорно проиграть Суперкубок Германии РБ Лейпциг (0:3). 18 августа "ротен" откроют Бундеслигу гостевым матчем против Вердера.

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