Бавария выбрала эконом-вариант для решения критической позиции – жесткий ответ Гвардиолы заставил отступить
Бавария решила не тратить деньги на краткосрочную замену Мануэлю Нойеру.
Свен Ульрайх будет основным кипером мюнхенцев на старте сезона, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
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Мануэль Нойер получил хорошие медицинские анализы и должен вернуться к работе в ближайшие недели. Бавария хотела подписать Штефана Ортегу из Ман Сити, однако Хосеп Гвардиола не собирался отпускать резервиста. Вариант с Давидом Де Хеа заблокировал сам Томас Тухель. Теперь мюнхенцы ведут переговоры по Даниэлю Перетцу с Маккаби Тель-Авив, но полуфиналиста молодежного Евро рассматривают исключительно как конкурента Ульрайха за роль второго-третьего вратаря после возвращения Нойера.
Напомним, Бавария с Ульрайхом уже успела позорно проиграть Суперкубок Германии РБ Лейпциг (0:3). 18 августа "ротен" откроют Бундеслигу гостевым матчем против Вердера.
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