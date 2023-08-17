Баварія обрала економ-варіант для вирішення критичної позиції – жорстка відповідь Гвардіоли змусила відступити
Баварія вирішила не витрачати гроші на короткострокову заміну Мануелю Нойєру.
Свен Ульрайх буде основним кіпером мюнхенців на старті сезону, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг.
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Мануель Нойєр отримав хороші медичні аналізи і повинен повернутися до роботи у найближчі тижні. Баварія хотіла підписати Штефана Ортегу з Ман Сіті, однак Хосеп Гвардіола не збирався відпускати резервіста. Варіант з Давідом Де Хеа заблокував сам Томас Тухель. Тепер мюнхенці ведуть переговори щодо Даніеля Перетца з Маккабі Тель-Авів, але півфіналіста молодіжного Євро розглядають виключно як конкурента Ульрайха за роль другого-третього воротаря після повернення Нойєра.
Нагадаємо, Баварія з Ульрайхом вже встигла ганебно програти Суперкубок Німеччини РБ Лейпциг (0:3). 18 серпня "ротен" відкриють Бундеслігу гостьовим матчем проти Вердера.
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