Свен Ульрайх буде основним кіпером мюнхенців на старті сезону, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг.

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Мануель Нойєр отримав хороші медичні аналізи і повинен повернутися до роботи у найближчі тижні. Баварія хотіла підписати Штефана Ортегу з Ман Сіті, однак Хосеп Гвардіола не збирався відпускати резервіста. Варіант з Давідом Де Хеа заблокував сам Томас Тухель. Тепер мюнхенці ведуть переговори щодо Даніеля Перетца з Маккабі Тель-Авів, але півфіналіста молодіжного Євро розглядають виключно як конкурента Ульрайха за роль другого-третього воротаря після повернення Нойєра.

Нагадаємо, Баварія з Ульрайхом вже встигла ганебно програти Суперкубок Німеччини РБ Лейпциг (0:3). 18 серпня "ротен" відкриють Бундеслігу гостьовим матчем проти Вердера.

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