Томас Тухель покинет мюнхенцев летом после завершения сезона. До сих пор руководители Баварии не заключили соглашение с новым тренером.

Бавария имеет шанс за бесценок подписать вингера сборной Германии

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, Юлиан Нагельсманн является "явным фаворитом" Макса Эберля на должность главного тренера Баварии. Спортивный директор мюнхенцев является самым большим фанатом немецкого специалиста и, как ожидается, будет настаивать на его назначении.

Напомним, что Юлиан Нагельманн работал с Баварией с сезона 2021/22 до марта 2023 года. Сейчас 36-летний тренер возглавляет сборную Германии. Его действующее соглашение с Немецким футбольным союзом рассчитано до 31 июля 2024 года.

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