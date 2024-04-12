Фюрих хочет перейти в Баварию, когда наступит время идти на повышение из Штутгарта, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. На вингера также претендуют Байер, Лейпциг и дортмундская Боруссия, однако он с детства болеет за Баварию.

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Летом Фюриха можно подписать за бесценок, активировав клаусулу в размере 23,5 миллиона евро. Бавария оценивает, насколько трансфер нужен, ввиду высокой конкуренции на флангах атаки: Сане, Гнабри, Коман, Сарагоса, Тель.

Крис – лидер сенсационного Штутгарта, который в этом сезоне борется с Баварией за второе место и Лигу чемпионов. У него 7 голов и 7 ассистов за 28 туров Бундеслиги. Фюрих играл за сборную Германии в мартовских матчах и рассчитывает поехать на Евро-2024.