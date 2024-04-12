Томас Тухель покине мюнхенців влітку після завершення сезону. Досі очільники Баварії не уклали угоду з новим тренером.

Баварія має шанс за безцінь підписати вінгера збірної Німеччини

Як повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Bild, Юліан Нагельсманн є "явним фаворитом" Макса Еберля на посаду головного тренера Баварії. Спортивний директор мюнхенців є найбільшим фанатом німецького фахівця і, як очікується, наполягатиме на його призначенні.

Нагадаємо, що Юліан Нагельманн працював з Баварією з сезону 2021/22 до березня 2023 року. Наразі 36-річний тренер очолює збірну Німеччини. Його чинна угода з Німецьким футбольним союзом розрахована до 31 липня 2024 року.

Арсенал – Баварія: ефектна нічия в ЛЧ, топ-вихід Зінченка й скандальний арбітраж – суддя не дав пенальті за кумедний ляп