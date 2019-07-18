Бавария всерьез заинтересовалась вингером Сельты Браисом Мендесом – известна сумма отступных

Вингер Сельты Браис Мендес может оказаться в Баварии в летнее межсезонье.

Вингер Сельты Браис Сельты всерьез заинтересовал мюнхенскую Баварию, сообщает Kicker.

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По информации издания, сумма отступных за испанца составляет 25 млн евро. Бавария же нуждается в игроках на замену Роббен и Рибери, которые покинули команду по окончании сезона. Отметим, что Браис Мендес играет на правом фланге атаки.

Добавим, что в Ла Лиге испанец отметился 7 голами и 8 ассистов в 51 матче.

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