Международный кубок чемпионов: Арсенал вырвал победу у Баварии

Лондонцы смогли победить чемпионов Германии в первом туре товарищеского турнира.

Международный кубок чемпионов, 1 тур

Арсенал – Бавария – 2:1

Голы: Познански, 49 (аг), Нкетия, 88 – Левандовски, 71

Арсенал: Лено (Мартинес, 46), Монреаль (Колашинац, 46), Мустафи (Чемберс, 81), Папастатопулос, Джака, Мейтленд-Найлз, Озил (Джон Джулз, 81), Уиллок (Бертон, 64), Мхитарян (Нелсон , 64), Ляказетт (Нкетия, 81), Обамеянг (Сака, 81)

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба (Познански, 46), Кель (Киммих, 46), Мартинес (Павар, 46), Алькантара (Штиллер, 46), Онтужанс (Гнабри, 46) , Толиссо (Горецка, 46), Мюллер (Левандовски, 46), Йоханссон (Сингх, 46), Арп (Коман, 46)

В первом тайме команды так и не порадовали зрителей хотя бы одним забитым мячом. Все самое интересное началось во второй половине, когда Бавария полностью обновила состав, а "канониры" ограничились заменой голкипера и одного защитника.

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Сначала 18-летний защитник мюнхенцев Луис Познански срезал мяч в собственные ворота, чем изрядно удивил Свена Ульрайха. Лидер атак "ротен" Роберт Левандовски смог восстановить равновесие, однако победу под занавес встречи все же вырвал Арсенал. Эдди Нкетия замкнул удобный прострел партнера и установил окончательный счет – 2:1.