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Баварія всерйоз зацікавилась вінгером Сельти Браїсом Мендесом – відома сума відступних

10:47 233 Читать на русском
Баварія всерйоз зацікавилась вінгером Сельти Браїсом Мендесом – відома сума відступних
Браїс Мендес / imago images

Вінгер Сельти Браїс Мендес може опинитись у Баварії в літнє міжсезоння.

Вінгер Сельти Браїс Сельти всерйоз зацікавив мюнхенську Баварію, повідомляє Kicker.

Міжнародний кубок чемпіонів: Арсенал вирвав перемогу в Баварії

За інформацією видання, сума відступних за іспанця становить 25 млн євро. Баварія ж потребує гравців на заміну Роббену та Рібері, які покинули команду по завершенні сезону. Зазначимо, що Браїс Мендес грає на правому фланзі атаки.

Додамо, що в Ла Лізі іспанець відзначився 7 голами та 8 асистами у 51 матчі.

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Міжнародний кубок чемпіонів: Арсенал вирвав перемогу в Баварії
08:25
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Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Браїс Мендес Браїс Мендес Баварія Баварія Сельта Сельта Німеччина Трансфери Баварії
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