Бавария продолжает поддерживать контракт с представителями Кобеля, несмотря на то, что вратарь продлил контракт с дортмундским клубом до лета 2028 года. Об этом информирует Foot Mercato. Согласно новому соглашению, Грегор будет зарабатывать около 10 млн евро в год.

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Боссы мюнхенского клуба считают швейцарского голкипера идеальной долгосрочной заменой Мануэлю Нойеру, который в настоящий момент времени восстанавливается после тяжелой травмы.

Боруссия оценивает Кобеля в 70-80 миллионов евро.

Основным голкипером Баварии в настоящее время является Свен Ульрайх. Немецкий гранд также приобрёл вратаря сборной Израиля U-21 Даниэля Перетца, но у него пока что нет игровой практики.

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