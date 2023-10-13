Баварія "веде" лідера Борусії Д – він щойно продовжив контракт до 2028 року
Баварія вважає воротаря дортмундської Борусії Грегора Кобеля ідеальною заміною Мануелю Нойєру.
Баварія продовжує підтримувати контракт із представниками Кобеля, незважаючи на те, що воротар продовжив контракт із дортмундським клубом до літа 2028 року. Про це інформує Foot Mercato. Згідно з новою угодою, Грегор зароблятиме близько 10 млн євро на рік.
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Боси мюнхенського клубу вважають швейцарського голкіпера ідеальною довгостроковою заміною Мануелю Нойєру, який зараз відновлюється після важкої травми.
Борусія оцінює Кобеля в 70-80 мільйонів євро.
Основним голкіпером Баварії нині є Свен Ульрайх. Німецький гранд також придбав воротаря збірної Ізраїлю U-21 Даніеля Перетца, але у нього поки що немає ігрової практики.
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