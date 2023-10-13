Баварія продовжує підтримувати контракт із представниками Кобеля, незважаючи на те, що воротар продовжив контракт із дортмундським клубом до літа 2028 року. Про це інформує Foot Mercato. Згідно з новою угодою, Грегор зароблятиме близько 10 млн євро на рік.

Борусія Д продовжила контракт із лідером і майже втричі збільшила зарплату – на нього претендувала Баварія

Боси мюнхенського клубу вважають швейцарського голкіпера ідеальною довгостроковою заміною Мануелю Нойєру, який зараз відновлюється після важкої травми.

Борусія оцінює Кобеля в 70-80 мільйонів євро.

Основним голкіпером Баварії нині є Свен Ульрайх. Німецький гранд також придбав воротаря збірної Ізраїлю U-21 Даніеля Перетца, але у нього поки що немає ігрової практики.

Борусія Д оформила камбек з Уніоном, РБ Лейпциг втратив очки з Бохумом, не забивши 2 пенальті, новий лідер Бундесліги