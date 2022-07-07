Бавария начала переговоры с Ювентусом по трансферу де Лигта, сообщает Bild. Хасан Салихамиджич летал в Италию, где более 3 часов разговаривал с новым спортивным директором туринцев Федерико Керубини.

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Мюнхен еще не сделал предложение, но клубы будут договариваться о переходе за ≈75 миллионов евро. Представители Маттейса свернули какие-либо контакты с другими клубами (среди которых наибольший интерес проявляет Челси) и ожидают результата переговоров между Ювентусом и Баварией.

Нидерландец хочет переехать в Мюнхен, ведь его привлекает атакующий стиль команды Нагельсманна, тогда как Ювентус уже несколько лет играет в бледный футбол. Сам де Лигт дал согласие Баварии на трансфер.

Ювентус купил де Лигта три года назад из Аякса за 85 миллионов евро. У центрбека контракт со "Старой Синьорой" еще на два сезона. В прошлом чемпионате Маттейс провел 31 матч и забил 3 гола.

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