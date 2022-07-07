Баварія розпочала переговори з Ювентусом щодо трансферу де Лігта, повідомляє Bild. Хасан Саліхаміджіч літав в Італію, де понад 3 години розмовляв з новим спортивним директором туринців Федеріко Керубіні.

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Мюнхен ще не зробив пропозицію, але клуби домовлятимуться про перехід за ≈75 мільйонів євро. Представники Маттейса згорнули будь-які контакти з іншими клубами (серед яких найбільший інтерес проявляє Челсі) та чекають на результат перемовин між Ювентусом і Баварією.

Нідерландець хоче переїхати в Мюнхен, адже його приваблює атакувальний стиль команди Нагельсманна, тоді як Ювентус вже кілька років грає у блідий футбол. Сам де Лігт дав згоду Баварії на трансфер.

Ювентус купив де Лігта три роки тому з Аякса за 85 мільйонів євро. У центрбека контракт зі "Старою Синьйорою" ще на два сезони. У минулому чемпіонаті Маттейс провів 31 матч і забив 3 голи.

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