Ювентус объявил о завершении сотрудничества с Пауло Дибалой, Альваро Моратой и Федерико Бернардески на официальном сайте. Туринцы поблагодарили футболистов за вклад в успехи клуба и пожелали успехов.

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У Дибалы и Бернардески истекли контракты с Ювентусом. Они покидают Турин свободными агентами. Аргентинец может перейти в Интер, но переговоры приостановились после трансфера Лукаку. Пауло был лидером Юве, забив 115 голов за 7 сезонов.

Мората возвращается в Атлетико после 2-летней аренды. Ювентус мог выкупить испанца за 35 миллионов, но решил не использовать эту опцию. За два сезона в аренде Альваро отличился 32 голами в 92 матчах за "бьянконери".