Наставник мюнхенців Томас Тухель опинився в скрутному становищі через позицію першого номера. Мануель Нойєр ще продовжує відновлюватися від травми, а Яна Зоммера Баварія відпустила в Інтер. Дві трансферні цілі виявилися недоступними для наставника: Кепа Аррісабалага вибрав Реал, а воротар збірної Аргентини Херонімо Рульї зазнав важкої травми.

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Як інформує Bayern & Germany, Баварія розглядає можливість переходу Давіда де Хеа. З іспанцем вже ведуться переговори. Однак його висока зарплата є проблемою. Де Хеа не входив у плани мюнхенців, але все змінилося після втрати двох трансферних цілей.

Нагадаємо, що Давід де Хеа наразі перебуває в статусі вільного агента після того, як його контракт з Манчестер Юнайтед закінчився. Іспанським кіпером активно цікавиться також Аль-Наср, де виступає Кріштіану Роналду.

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