Бавария в последний момент пытается утащить трансферную цель Барселоны – известно решение игрока Манчестер Сити
Бавария хочет снова видеть в своей команде защитника Манчестер Сити Жоау Канселу, на которого нацелилась Барселона.
Казалось, что переход португальца в каталонскую команду уже дело решенное. Впрочем, у Барселоны возникли финансовые трудности, которые помешали завершить сделку по Жоау Канселу из Манчестер Сити. Этим решала воспользоваться Бавария.
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Согласно информации Флориан Плеттенберг, мюнхенцы не против вернуть Канселу в свою команду. Представители действующего чемпиона Германии уже провели переговоры с Манчестер Сити относительно годичной аренды. У португальца есть договоренность с Барселоной, но медицинского осмотра еще не было. Жоау планирует присоединиться к каталонцам и готов ждать до завершения трансферного окна. Он не вел переговоры ни с одним другим клубом.
Напомним, что Канселу во второй половине сезона 2022/23 выступал за Баварию. За мюнхенцев он сыграл в 21 матче. В активе португальца один гол и шесть ассистов.
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