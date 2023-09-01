Бавария хочет снова видеть в своей команде защитника Манчестер Сити Жоау Канселу, на которого нацелилась Барселона.

Казалось, что переход португальца в каталонскую команду уже дело решенное. Впрочем, у Барселоны возникли финансовые трудности, которые помешали завершить сделку по Жоау Канселу из Манчестер Сити. Этим решала воспользоваться Бавария.

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Согласно информации Флориан Плеттенберг, мюнхенцы не против вернуть Канселу в свою команду. Представители действующего чемпиона Германии уже провели переговоры с Манчестер Сити относительно годичной аренды. У португальца есть договоренность с Барселоной, но медицинского осмотра еще не было. Жоау планирует присоединиться к каталонцам и готов ждать до завершения трансферного окна. Он не вел переговоры ни с одним другим клубом.

Напомним, что Канселу во второй половине сезона 2022/23 выступал за Баварию. За мюнхенцев он сыграл в 21 матче. В активе португальца один гол и шесть ассистов.

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