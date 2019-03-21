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Бавария уже выплатила половину суммы трансфера за Лукаса Эрнандеса – Foot Mercato

11:04 17 Читати українською
Бавария уже выплатила половину суммы трансфера за Лукаса Эрнандеса – Foot Mercato
Лукас Ернандес / The Independent

Левый защитник Атлетико Лукас Эрнандес станет первым трансфером Баварии этим летом.

Немецкий клуб уже заплатил половину от 80 млн евро отступных, сумма которых прописана в контракте игрока с мадридцами. Остальные 40 млн будут выплачены летом сообщает Foot Mercato.

Ернандес переходить за 80 млн, важлива угода з агентом Вернера – головне про найближчі трансфери Баварії

Эрнандес, по информации источника, подписал долгосрочный контракт с Баварией – на четыре или пять лет.

В этом сезоне защитник провел в составе Атлетико 22 матча, в которых отметился одним забитым голом.

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Бавария Бавария Атлетико Атлетико Испания Лукас Эрнандес Лукас Эрнандес Трансферы Баварии
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