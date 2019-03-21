Баварія вже виплатила половину суми трансферу за Лукаса Ернандеса – Foot Mercato

Лівий захисник Атлетіко Лукас Ернандес стане першим трансфером Баварії цього літа.

Німецький клуб вже заплатив половину від 80 мільйонів євро відступних, сума яких прописана в контракті гравця з мадридцями. Решта 40 мільйонів будуть виплачені влітку повідомляє Foot Mercato.

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Ернандес, за інформацією джерела, підписав довгостроковий контракт з Баварією – на чотири або п'ять років.

В цьому сезоні захисник провів у складі Атлетіко 22 матчі, в яких відзначився одним забитим голом.