"Всю игру нас называли коричневыми обезьянами. Я прихожу домой опустошенный. Фанаты Брюгге всю игру обращались со мной, штабом и игроками, как с обезьянами.

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Мне тяжело с этим мириться. В конце концов, мы многое сделали для этой страны. Мы просто приехали сюда, чтобы поиграть в футбол. Я не хочу конфликтовать с клубом Брюгге, но сейчас желаю просто ехать домой. Я хочу провести некоторое время с людьми, которые очень важны для меня", – заявил Компани в комментарии Eleven Sport.

Позже тренер Андерлехта отказался приходить на послематчевую пресс-конференцию. "Украинское дерби" команд Соболя и Михайличенко завершилось ничьей 2:2, хотя последнего Компани так и не выпустил.

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