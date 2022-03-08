Чемпіони Німеччини потрапили в неприємну ситуацію, але з гідністю виплуталися з неї.

Екіпірувальник Баварії разом зі донькою прогулювався на базі клубу. Побачивши Сержа Гнабрі та Еріка-Максіма Шупо-Мотінга, він сказав дочці: "Не смій приводити отаких в мій дім". Про це повідомляє Bild.

Ці слова про темношкірих футболістів почули інші працівники клубу та повідомили керівництву. Боси Баварії розцінили це расизмом і без роздумів звільнили екіпірувальника, який працював у клубі понад 10 років.

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Це вже не перший подібний випадок у Баварії. Два роки тому розгорівся скандал, коли тренер молодіжної команди в чатах дозволяв собі расистські вислови до своїх підопічних. Його також миттєво звільнили.